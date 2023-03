Es scheint in der Floorball-Staatsliga schon wieder auf das gewohnte Finale zwischen dem VSV und Wien hinauszulaufen. Zumindest sagen das die Ausgangslagen vor dem zweiten Spiel der „Best-of-three“-Halbfinalserien aus. Rekordmeister VSV ist am Samstag (17 Uhr, St. Martin) daheim nach dem souveränen 7:2-Auswärtssieg in Spiel eins gegen Graz der klare Favorit, will den Finaleinzug so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Die Grazer, um Ex-VSV-Crack Franz Niederleitner, geben sich aber noch nicht geschlagen, Niederleitner erzielte im ersten Spiel beide Tore der Steirer.