Weiter auf Hochtouren laufen in Villach die Ermittlungen zum Überfall auf einen Juwelier in der Nacht auf Samstag. Uhren und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro wurden dabei erbeutet. Am Sonntag verbuchten die Kriminalisten einen Teilerfolg. Ein Verdächtiger konnte am Wurzenpass festgenommen werden. Er wollte wohl zu Fuß nach Slowenien, wird vermutet. Ein aufmerksamer Förster hatte die Polizei verständigt. Der Mann, ein Rumäne, wurde noch am Sonntag in die Justizanstalt überstellt.