Zwei der wichtigsten Fragen, die sich Kirchtagsbesucher aus dem Umland stellen: Wie komme ich in die Stadt? Und vor allem, wie wieder nach Hause? Mehr als ratsam ist es, das Auto stehenzulassen und sich öffentlich fortzubewegen.

Die ÖBB haben in der Brauchtumswoche die Kapazitäten erweitert. Täglich kommen bis zu 100 Züge in Villach an. Zusätzlich gibt es Samstag und Sonntag auch einen "NIGHTline+ Zug" um 2:23 Uhr ab Villach nach Klagenfurt mit Halt in allen Bahnhöfen und Haltestellen.

Züge nach Villach

Aus gleich fünf Richtungen kommen Züge in Villach an.

Richtwert aus Richtung Klagenfurt: ab Velden zur Minute 24 und 54 im Halbstundentakt. Ab 20:24 Uhr gibt es noch zwei Züge, um 21:24 Uhr und 22:54 Uhr

Richtwert aus Richtung Drautal: ab Paternion/Feistritz zur Minute 48 im Stundentakt bis 21:48 Uhr

Richtwert Faaker See/Rosental: ab Rosenbach zur Minute 35 (ausgenommen um 18:32 Uhr) im Stundentakt bis 23:35 Uhr

Richtwert aus Richtung Gailtal: ab Arnoldstein zur Minute 22 im Stundentakt bis 23:22 Uhr

Richtwert aus Richtung Ossiacher See: ab Sattendorf zur Minute 31 im Stundentakt bis 21:31 Uhr

Züge stadtauswärts

Nach Klagenfurt: um 20:20, 21:20, 22:20, 23:50, 00:50, 1:50 Uhr. In der Nacht von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag zusätzlich noch um 2:23 Uhr

Ins Drautal: um 19:54, 20:54, 21:54, 22:54, 00:29, 1:29, 2:29 Uhr

In Richtung Rosenbach: um 19:56, 20:56, 22:56 - anschließend dann bis Ledenitzen um 23:28, 00:23, 1:25 Uhr

In Richtung Gailtal: um 20:18, 21:18, 22:18, 23:18, 00:18, 1:18 Uhr



In Richtung Ossiacher See: um 19:53, 20:53, 22:53, 23:19, 00:19 und 1:19 Uhr

Pro Zug steht eine Kapazität von ca. 400 Plätzen zur Verfügung.

Gratis Shuttle-Busse

Auch Postbus verstärkt seine Kapazitäten und wird vom 3. bis 6. August als Gratis-Shuttle-Bus vom Faaker- und Ossiacher See für eine Entspannung auf der Straße sorgen.

Von Villach in Richtung Ossiacher See: Hauptbahnhof Busbahnhof, Bussteig 8: 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr.

Von Villach in Richtung Faaker See: Hauptbahnhof Busbahnhof, Bussteig 4: 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr.

Vom Faaker See in Richtung Villach:

stündlich ab 12.18 Uhr bis 0.18 Uhr sowie von Samstag auf Sonntag 1.18 Uhr

Stationen: Egg/Abzw. Bogenfeld (Minute 18), Egg (19), Neuegg/Seeuferstraße (21), Faak Gruber (23), Fürst (24), Strandbad (25), Bahnhof (26), Faak (27), Drobollach (32), Mittewald (33).

Vom Ossiacher See in Richtung Villach:

stündlich ab 12.10 Uhr bis 0.10 Uhr sowie von Samstag auf Sonntag 1.10 Uhr

Stationen: Annenheim (Minute 10), Sattendorf Bahnhof (12), Sattendorf Volksschule (13), Sattendorf Dorfstraße (14) ... Heilgengestade Berghof (42), St. Andrä Gemeindebad (43), St. Andrä Johannesquelle (44), St. Andrä Lido (45).