„Ich erfülle mir damit meinen Lebenstraum“, erzählt Mario Sourek, der am heutigen Freitag gemeinsam mit seiner Frau Alexandra das „Incanto“ (deutsch: Verzauberung), eine Focacceria und Tapasbar in der Italienerstraße 17 mit einem Soft-Opening eröffnet hat. Die offizielle Eröffnung findet am 4. April statt. Die Idee hinter der italienisch-spanischen Ristobar kam den beiden, weil sie in den vergangenen Jahren mit ihren beiden Kindern auf Sardinien, genauer in Alghero, einer katalanischen Region, lebten. „Daher kommt die Mischung unserer Küche.“