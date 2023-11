Selbst im eher kleinen Betrieb der Familie Schratt am Längsee ist der Herbst als aufstrebende Urlaubszeit angekommen: „Es verlagert sich in den Herbst“, sagt Peter Schratt: „Weil das Wetter da sicherer ist.“ Die Gäste weichen der Unbeständigkeit, sprich den Unwettern des Sommers, auf diese Art und Weise aus. Verstärkt wird das durch die neue Milde dieser Jahreszeit. Schratt deswegen: „Wir werden uns jetzt mehr in den Herbst hinein ausrichten.“ Die Gäste kommen zum Natur genießen, zum Wandern, Radfahren und Ausflüge machen. Die Buchungszahlen in dem Haus mit 26 Zimmern inklusive Appartements steigen, Schratt beziffert den Aufwärtstrend mit fünf bis zehn Prozent Steigerung.