Der Grazer Fotograf Wolfgang Fuchs bereist seit 30 Jahren mit seiner Ehefrau Roswitha und zuletzt auch mit seiner inzwischen 17-jährigen Tochter Jasmin die Welt. In Spittal gastiert er seit über zwei Jahrzehnten mit seinen Multimediashows. „Provence – Ein Traum in Violett“ lautet der Titel seiner aktuellen Präsentation, die am Donnerstag, dem 23. März, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Spittal gezeigt wird. Die Provence habe so vieles zu bieten – Marseille, fjordähnliche Kalkklippen, mittelalterliche Dörfer und dann die Camargue, ein Marschland mit mehr als 400 Vogelarten. Außerdem seien die Gerüche, die Farben und die Lebensfreude der Menschen in der Provence sehens- und erlebenswert.

Akkordeonspieler umrahmt den Abend

Musikalisch bereichert wird der Abend durch den bekannten französischen Akkordeonspieler Manu Mazé. Der 60-Jährige bereiste über 150 Länder auf allen Kontinenten. Führende internationale Bildagenturen vermarkten seine Fotos weltweit. Sie finden sich in Zeitschriften, Büchern und großen Magazinen wieder. Der „Maler mit der Kamera“, wie er mitunter bezeichnet wird, freut sich über viele Interessierte, die mit ihm zu einer zweistündigen Reise in die märchenhafte Provence aufbrechen.



Fotograf Wolfgang Fuchs © WOLFGANG FUCHS

Zu neuen Ufern aufgebrochen ist Ingrid Sommer aus Dellach im Drautal. Die 66-Jährige war bis zu ihrer Pensionierung im Sommer 2022 vielen als Regionalreferentin für die katholischen Pfarrgemeinden in Oberkärnten bekannt. Nun wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit und startet als freiberufliche Lebens- und Sozialberaterin und Supervisorin durch. Am 25. März lädt sie in das Schloss Greifenburg zu einem persönlichen Gespräch mit dem Titel „Herrin im eigenen Hause“ (15 bis 17 Uhr) ein.



Lebensberaterin Ingrid Sommer © KK/PRIVAT

„Mit meiner Erfahrung und meinem Fachwissen ist es mir ein Herzensanliegen, Frauen im Coaching zu motivieren und ihnen Orientierung, Führung und Halt zu vermitteln“, sagt Sommer, die auch in der Begleitung von verwaisten Eltern und in der Gemeindeberatung der Diözese Gurk tätig ist. Ihre weiteren Beratungstätigkeiten bietet Sommer „mobil“ an. Entweder bei einer Wanderung oder einem schönen Platz, den der oder die Kunde (-in) sich aussucht. Ehrenamtlich engagiert sich die vierfache Mutter für „Frau in der Wirtschaft“ in Spittal. Um Anmeldung für die Veranstaltung im Schloss wird unter Telefon 0676-955 21 44 gebeten.