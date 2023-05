Seit 27. April ist der Buschenschank Lippitz vulgo Oberländer in Kollnitzgreuth 1 in Granitztal bei St. Paul jeweils von Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr geöffnet. "Wir feiern heuer am 3. August unser 30-jähriges Bestehen mit einem großen Fest", berichtet Martina Lippitz. Seit 1993 gibt es den Buschenschank, den Martina Lippitz 2011 von ihren Eltern übernommen hat. "Wir machen Most aus Liebe, Leidenschaft und Äpfeln", sagt die ausgebildete Obst- und Weinbauerin.

Ihr Angebot umfasst neben verschiedenen Most- und Weinsorten zahlreiche prämierte Produkte. Aber auch eine zünftige Jause, saure Sulze, selbstgebackenes Brot und verschiedene Aufstriche und extravagante Liköre stehen am Programm. "Mit unserer Gastfrequenz sind wir sehr zufrieden", sagt Lippitz, die von ihren Eltern Theresia und Albin bei der Arbeit unterstützt wird. "Im Agrarbereich gibt es einen großen Wandel, weil sich die Vermarktung und die Familienstrukturen ändern", meint die Landwirtin, für die ihr Buschenschank eine Herzensangelegenheit darstellt. Auf ihrem Hof werde alles, was wächst, verarbeitet. Für Interessierte gibt es kommentierte Produktverkostungen auf Reservierung.

Die Weine können das ganze Jahr ab Hof sowie im Genussladen St. Paul und im Haus der Region gekauft werden.