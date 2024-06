Motorradrennen im Schatten des Stadtpfarrturms

Anlässlich 120 Jahre Kleine Zeitung suchen wir Ihre Fotoerinnerungen an einprägsame Ereignisse aus den vergangenen Jahrzehnten in Kärnten. Leserin Margit Fleischhacker schickte uns Erinnerung an das bewegte Leben ihres Vaters Jakob Hermann.