Seit 1. Juni 2024 hat das LKH Laas im Gailtal einen neuen Medizinischen Direktor: Primarius Hüseyin Evren (51) übernahm diese Position von Primarius Johannes Hörmann. Dieser bleibt als Oberarzt im LKH tätig.

„Das LKH Laas zeichnet sich durch seine sehr hohe Qualität bei der Versorgung der Patientinnen und Patienten aus. Ich übernehme ein unglaublich engagiertes, freundliches und kompetentes Team“, freut sich Evren auf seine neuen Aufgaben.

Evren, gebürtiger Tiroler mit türkischen Wurzeln, absolvierte sein Studium und seine Ausbildung an der Uniklinik Innsbruck und wechselte 2013 an das LKH Hochzirl, wo er zuletzt als leitender Oberarzt verantwortlich zeichnete. Sein Schwerpunkt ist die Geriatrie. „Im Zuge meiner Ausbildung war mir sehr schnell klar, dass ich mich der Geriatrie zuwenden will“, erzählt der 51-Jährige. „Die Betreuung älterer Menschen hat eine große Bedeutung für mich, schließlich waren sie es, die unser Land aufgebaut haben und zu Wohlstand führten. Sie verdienen die bestmögliche Behandlung.“

Hüseyin Evren ist der neue Medizinische Direktor am LKH Laas © Kabeg

Kooperation mit anderen Häusern

Gemeinsam mit seinem Team will er auch in Zukunft dafür sorgen, dass das LKH Laas „immer die Therapien anbietet, die dem aktuellen Stand der Forschung entsprechen“. Wichtig ist dem neuen Medizinischen Direktor aber auch die Zusammenarbeit mit den anderen Häusern der Kabeg. „Zu nennen sind hier etwa die Kooperationen mit dem Klinikum Klagenfurt am Wörthersee oder die enge Abstimmung mit den Kollegen in der Gailtal-Klinik“, sagt Evren.

Ein weiterer wesentlicher Teil seiner Arbeit umfasst die Ausbildung junger Ärzte. „Diese hatte auch schon bisher einen hohen Stellenwert in Laas. Das möchte ich beibehalten. Ich stehe den jungen Kolleginnen und Kollegen etwa bei gemeinsamen Visiten für alle Fragen zur Verfügung.“

Hüseyin Evren ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Mit seiner Familie versucht er so viel freie Zeit wie möglich zu verbringen. Zudem zählen Wandern und Schwimmen zu seinen Hobbys.