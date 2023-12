Nun, da die Rockband Kiss ihr letztes Konzert gegeben und Bassist Gene Simmons seine 17 Zentimeter lange Zunge wieder eingerollt hat, hat der Krampus sein Alleinstellungsmerkmal zurück. Schmerzverzerrt, mit menschlichem Antlitz und eben einer sehr langen Zunge mitten im Gesicht, ist er als treuer Begleiter des heiligen Nikolaus am 5. Dezember unterwegs. Grundausstattung: Glocken und Ketten an der Hüfte, ein Fell aus Ziegenleder, die Hörner eines Nutztiers und eine Rute in der Hand. Sein Ziel: „Kein anderes, als es auch der Nikolaus verfolgt. Nur eben mit anderen Mitteln“, wie es Brauchtumsexperte Wolfgang Lattacher erklärt. Er will die braven Kinder belohnen, die schlimmen bestrafen – und hätte auch eine Kraxn dabei, um sie einzupacken.