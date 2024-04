Schwere Überschwemmungen stürzen Dubai ins Chaos

MIT VIDEO. Heftige Unwetter brachten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in nur 24 Stunden mehr als die durchschnittliche Jahresmenge an Regen. In Dubai wurden der Flughafen und wichtige Straßen überschwemmt, es gibt mehrere Todesopfer auf der arabischen Halbinsel.