Der Abbau von Gold und Diamanten ist oft ein massiver Eingriff in die Natur. Große Minen sind sogar auf Satellitenbildern von der Erde erkennbar. Sogenannte Blut- oder Konfliktdiamanten werden unter unmenschlichen Bedingungen gefördert und finanzieren bzw. verlängern Kriege. „Ein Schmuckstück ist ein Luxusgut, das Freude machen soll. Das kann es aber nicht, wenn dafür Natur oder Menschen zu Schaden gekommen sind“, sagt die gebürtige Villacherin Ramona Moosbrugger. Wegen dieser Überzeugung lässt die Designerin, die im Jahr 2017 mit ihrem Mann Wolfgang Moosbrugger in Kronberg bei Frankfurt das Unternehmen „Von Kronberg“ gegründet hat, ihre Schmuckstücke in Deutschland und Österreich ausschließlich aus recyceltem Gold sowie Diamanten und Edelsteinen aus dem Labor fertigen. Selbst bei dem sogenannten Goldscheideprozess hat das Unternehmerpaar auf Umweltfreundlichkeit geachtet und eine Firma gefunden, die ihn CO₂-neutral durchführt.