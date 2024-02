Die Leerstandsabgabe ist ein Teil der Wohn- und Bauoffensive des Bundes, die am Dienstag präsentiert wurde. Dieser Vorstoß kommt bei Wohnbaureferentin, Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig gut an. „In Kärnten hatten wir nur die Zweitwohnsitzabgabe. Bis dato war verfassungsrechtlich eine Leerstandsabgabe nur in einem geringen Ausmaß möglich“, sagt die SPÖ-Politikerin. Doch eine Jahresgebühr von zehn Euro für eine ungenutzte 50-Quadratmeter-Wohnung zeige nur wenig Effekt.