Um das Apple Car – Projektname Titan - ranken sich seit nunmehr 15 Jahren Mythen, Gerüchte und Spekulationen. Schon als sich Apple-Gründer Steve Jobs 2007 in Kalifornien zu einem Gedankenaustausch mit dem damaligen Volkswagen-Boss Martin Winterkorn getroffen hatten, rumorte es in der Autobranche. Jobs hatte die Vision, das Auto neu zu erfinden und die Branche zu revolutionieren. So wie es Apple mit dem iPhone am Handymarkt getan hat. Seither geistert das iCar durch die Szene wie das Ungeheuer vom Loch Ness: niemand hat es je wirklich gesehen, aber alle glauben zu wissen, dass es existiert.