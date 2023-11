Das Start-up Blackshark.ai zählt zu jenen heimischen Jungunternehmen, die zurzeit besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Weltweit bekannt wurden die Grazer, als sie einen digitalen 3D-Zwilling der kompletten Erde für Microsofts „Flight Simulator“ bauten.

2021 kam es schließlich zu einer 20 Millionen US-Dollar schweren Investitionsrunde, bei der sich neben dem Software-Riesen Microsoft auch der US-Satellitenhersteller Maxar an Blackshark.ai beteiligte. Jetzt wird diese Runde komplettiert, in Summe nehmen die Geldgeber noch einmal 15 Millionen US-Dollar in die Hand. Zugleich steigen weitere Investoren bei Blackshark.ai ein. Der wohl spannendste nennt sich In-Q-Tel (IQT) und kommt aus den USA. Das Non-Profit-Unternehmen taucht in Medienberichten regelmäßig als „Risikokapital-Einheit“ des US-Auslandsgeheimdienstes CIA auf.

Gründung als Antwort auf die „jungen Wilden“

Auch wenn die Bezeichnung technisch wohl nicht völlig exakt ist – zumindest nach außen hin agiert IQT unabhängig –, geht die Gründung definitiv auf staatliche Autoritäten zurück. Der Staat wollte so Ende der 1990er-Jahre den „jungen Wilden“ aus dem Silicon Valley entgegentreten, die den Behörden in Sachen technologischer Innovation plötzlich den Rang abliefen.

Jedenfalls agiert IQT als wichtiges Verbindungsglied zwischen Unternehmen und staatlichen Einrichtungen und ist laut Eigendefinition stets auf der Suche nach „Technologie, die der nationalen Sicherheit zuträglich sein kann“. Zahlreiche Beteiligungen zählen heue zum IQT-Portfolio, verwaltet werden Vermögenswerte im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar. Immer wieder folgte in den letzten Jahren auf einen Einstieg von In-Q-Tel der – teure –Verkauf an IT-Größen wie Alphabet oder Meta.

Blackshark.ai selbst sieht sich mit dem frischen Kapital jedenfalls auf gutem Wege, „die grundlegende Plattform für Hochfrequenz-3D-Mapping der Erde zu werden“. Außerdem wolle man die hauseigene „3D-Digital-Twin-Technologie“ für ein „breiteres Spektrum an privaten und öffentlichen Anwendungen kommerzialisieren“.