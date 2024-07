4-6 Portionen

Zutaten Baguette

500 g Mehl

10 g Honig

15 g Germ frisch

325 g Wasser, lauwarm

11 g Salz

1 EL Olivenöl

Alle Zutaten am besten in einer Küchenmaschine für ca. 5 Minuten zu einem geschmeidigen Teig kneten. In der Rührschüssel zu einer Kugel formen und ca. 30 Minuten rasten lassen.

Anschließend den Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche geben und in drei Stücke teilen.

In eine längliche Form bringen und auf ein Blech mit Backpapier legen. Mit Mehl bestäuben, einem feuchten Tuch zudecken und für weitere 30 Minuten rasten lassen.

Den Backofen auf 200°C Heißluft vorheizen und ein feuerfestes Gefäß mit in den Backofen stellen.

Das Baguette mit einem scharfen Messer an der Oberfläche ein paar Mal einschneiden und in den Backofen schieben. Etwas Wasser in das feuerfeste Gefäß schütten und für ca. 20 bis 25 Minuten goldbraun backen.

Zutaten Tomaten

300 bis 400 g Tomaten

1 Frühlingszwiebel

4 EL Olivenöl

3 EL weißer Balsamico Essig

Salz, Pfeffer

Die Tomaten in gleichmäßige Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Frühlingszwiebel fein schneiden und dazugeben. Mit Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer marinieren und abschmecken. (Ein Teil der entstandenen Flüssigkeit wird für die Bohnencreme verwendet).

Zutaten Bohnencreme

1 Dose weiße Bohnen (ca. 250 g Abtropfgewicht)

Salz, Pfeffer

6 – 8 EL Marinade von den Tomaten

Die Bohnen abseihen, waschen und in ein hohes Gefäß geben. Etwas Marinade von den Tomaten dazugeben und mit einem Stabmixer fein pürieren.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten:

Olivenöl zum Braten

Das Baguette in Scheiben schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl von beiden Seiten knusprig braten. Die Bohnencreme auf die Brotscheiben schmieren und die Tomaten darauf verteilen.