2–3 Portionen

Zutaten

1 Brokkoli

3 Scheiben Schwarzbrot

2 EL Sauerrahm

1 Rote Zwiebel

Olivenöl

Essig

Salz

Pfeffer

Video - So wird es gemacht

Zubereitung

Den Brokkoli waschen, die Röschen abschneiden und in mundgerecht Stücke schneiden. Die Abschnitte werden auch verwendet. Die Röschen in einer Pfanne in Olivenöl, bei mittlerer Hitze langsam braten, bis sie gar sind.

Den Rand vom Schwarzbrot in gleichmäßige Würfel (ca. 1 cm) schneiden und gemeinsam mit dem Brokkoli rösten.

Das Weiche vom Schwarzbrot wird für die Creme verwendet.

Den Stiel vom Brokkoli schälen. Das Innere vom Stiel (schmeckt wie roher Kohlrabi) in feine Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Die restlichen Abschnitte in einen kleinen Topf geben, mit Wasser bedecken und zugedeckt weichkochen.

Die weichen Brokkoli Reste in ein hohes Gefäß geben und mit einem Stabmixer pürieren. Das Püree durch ein Sieb streichen und wieder in das hohe Gefäß zurückgeben. Das Brokkoli Püree mit weichem Schwarzbrot (ohne Rinde) und Sauerrahm nochmals mixen, bis es die gewünschte Konsistenz hat.

Mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken.

Für die Salatmarinade, die Zwiebel schälen, in feine Streifen schneiden und zum geschnittenen Brokkolistiel in die Schüssel geben. Mit Öl, Essig, Salz und Pfeffer marinieren und nach Belieben abschmecken.

Die gerösteten Brokkoliröschen und Schwarzbrotwürfel in die Marinade geben und vermengen.

Das Püree flach auf einem Teller verteilen und den Salat darauf anrichten.