2 Portionen

Zutaten

150 g Reisnudeln

3 EL Olivenöl

1 Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

150 g Kürbis

60 g rote Linsen

1 EL Sesam

1 EL Currypulver

1 EL Sojasauce

4 EL Öl

Salz

Zubereitung

Die Linsen unter fließendem Wasser gut waschen und kurz einweichen. Einen Topf mit reichlich Wasser zum Kochen bringen und salzen. Die Nudeln gemeinsam mit den Linsen für ca. 4 Minuten kochen (je nach Sorte).

Zwiebel und Knoblauch schälen und kleinschneiden. Olivenöl in eine Pfanne geben und Zwiebel und Knoblauch darin goldbraun anbraten. Curry und Sesam dazugeben und kurz mitrösten. Den Kürbis grob reiben und in die Pfanne geben. Mit Salt und Sojasauce würzen. Etwa 200 ml vom Kochwasser zum Kürbis geben und weichkochen. Nudeln und Linsen abseihen, zum Kürbis in die Pfanne geben und abschmecken.