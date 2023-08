Bereits seit mehr als zwei Jahren fährt die Marktgemeinde Mooskirchen auf E-Mobilität ab, damals wurde der erste Elektro-Kastenwagen in den Dienst gestellt. Weil man damit so zufrieden war, hat sich die Gemeinde nun beim Autohaus Pfeifer in Stallhofen einen weiteren Renault Kangoo erworben, der in dieser Woche in den Dienst gestellt wurde. "Uns ist es ein großes Anliegen, umweltfreundlich unterwegs zu sein", sagt Bürgermeister Engelbert Huber.

Gemeindemilliarde

Gemeinsam mit Stefan Töscher vom Wirtschaftshof und Hallenwart Martin Lechthaler hat Huber das Fahrzeug bei Michael Pfeifer vom Autohaus Pfeifer in Stallhofen übernommen. Zur Hälfte wurde der E-Wagen aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes - kurz als Gemeindemilliarde bezeichnet - finanziert. "Es mögen viele unfallfreie Kilometer werden, die das neue umweltfreundliche Fahrzeug unsere tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst der Öffentlichkeit sicher an die Arbeitsorte und wieder zurückbringt", betont Huber.