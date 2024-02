Der Weststeirer Helmut Maurer gibt im TV Einblick in seine riesige Sammlung

Helmut Maurer aus Söding-St. Johann besitzt eine riesige Sammlung von Autogrammen, Utensilien von Skistars sowie Werken und Schriftstücken von Friedensreich Hundertwasser. In Steiermark Heute gibt er am 17. Februar Einblick in seine Sammlung.