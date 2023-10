"Warum zahlen wir eigentlich mit Geld?", eine simple Frage, die sich von Laien wohl kaum kurz und knackig beantworten lässt. Noch schwieriger wird die Antwort, wenn man es Kindern erklären will.

Außer man ist Elisabeth Leitner. Die gebürtige Leobnerin wohnt in Fladnitz an der Teichalm und hat sich vor 13 Jahren als Finanzberaterin selbstständig gemacht. Jetzt will sie die Themen Wirtschaft und Finanzen nicht nur für ihre erwachsene Kundschaft leicht verständlich machen, sondern auch für Kinder.

Ein Spiel, das Verständnis schaffen soll

"Kinder sind Teil unserer Wirtschaft, auch wenn sie nur einen Lutscher kaufen", sagt die 34-Jährige. In der Coronazeit legte Leitner eine Nachtschicht ein. Es musste einen Weg geben, wie bereits Kinder lernen könnten, mit Geld und Finanzen umzugehen.

72 Karten, 36 Paare beinhaltet das Spiel © Julia Kammerer

"Das Thema hat mich sehr beschäftigt. Ich habe meinen ersten Prototyp für ein Spiel erstellt", erzählt sie. "GOForIt" heißt die Firma, die sie gegründet hat, und über die sie das Spiel vertreibt.

Auch einen Podcast (Audiodatei) hat Leitner Anfang des Jahres gestartet. Zwischen drei und acht Minuten dauert eine Folge. "Darin gebe ich den Eltern Tipps, wie sie die Themen ihren Kindern vermitteln können."

Spiel, Bücher, Podcast und drei Firmen

Nicht genug für Leitner und ihre Vision, das Spiel in ganz Europa bekannt zu machen: Die zweifache Mama geht mit "GOForIt" auch in Schulen. In Rahmen von Workshops bringt sie Kindern im Volksschulalter ihre Inhalte bei.

Das Spiel, das den Kleinsten Grundwissen vermitteln soll © Julia Kammerer

Woher Leitner ihr ganzes Wissen hat? Die 34-Jährige ist selbstständige Finanzberaterin und leitet eine eigene Werbeagentur, Anfang des Jahres hat sie "GOForIt GmbH" gegründet. Sie beschäftigt fünf Mitarbeiterinnen. "Alles Mamas in Teilzeit und Homeoffice. Mein Firmensitz ist in Fladnitz, meine Mitarbeiterinnen sitzen in der Steiermark und in Burgenland verteilt."

Zusätzlich zum Spiel hat Leitner auch zwei Arbeitsbücher entwickelt, in denen die fiktiven Figuren Gary und Fiona den Kindern spielerisch alles rund um die Themen Finanzen, Geld und Wirtschaft erklären.

Und warum zahlen wir nun mit Geld? In Leitners Buch "Taschengeld - leicht gemacht" wird erklärt: "Wir zahlen mit Geld, weil es einfacher ist, als Dinge direkt zu tauschen. Wenn wir Dinge tauschen würden, müssten wir zum Beispiel einen Apfel gegen einen Müsliriegel tauschen." Aber was wäre, wenn die andere Person gar keinen Apfel will? Geld gibt Dingen einen Wert und vereinfache so den Handel.