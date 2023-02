Kettenpflicht: Neuschnee im Norden hält Feuerwehren auf Trab

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag setzte auch im Bezirk Weiz der Schneefall ein. Rund 30 Zentimeter Neuschnee fielen etwa in St. Kathrein am Offenegg. Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse führten zu Unfällen.