Beim Maturaball der HTL Weiz ging es rund

Am 6. April feierten die Maturanten der HTL Weiz ihren Maturaball. Unter dem Motto „Top Gear – wir schalten in den letzten Gang“ ging es rund. Bis in die frühen Morgenstunden wurde im Schulgebäude ausgelassen gefeiert. Hier gibts die schönsten Fotos.