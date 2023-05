Viel los war am Mittwoch in der Wirtschaftskammer-Regionalstelle in Leibnitz. In den Räumlichkeiten des Gebäudes tummelten sich prominente Wirtschaftskammerfunktionäre, Fotografen und Medienvertreter, um gemeinsam auf eine zu warten: Katharina Dingsleder aus Tillmitsch. "Ich bin das gar nicht gewöhnt", war von ihr mehrfach zu hören. Ihr Tonfall dabei: fast entschuldigend.