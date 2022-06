Zuerst sollte es ja eine Hütte auf Stelzen werden. Mit Blick übers Wasser, das sich unter der Nachmittagssonne kräuselt und just in dem Moment von einer Blesshuhnmutter samt Jungen gekreuzt wird. „Aber nichts Fixes, sodass man die Hütte zu einem anderen Teich umsiedeln kann“, erklärt Hubertus Rothermann, gelernter Fischzüchter und Eigentümer der Kirchberger-Teiche in Kirchberg an der Raab – 20 Teiche, verteilt auf 50 Hektar.