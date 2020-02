Pkw-Lenkerin kam in St. Kind von Gemeindestraße ab. Feuerwehr barg das Unfallfahrzeug.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bergung des Unfallfahrzeugs © FF St. Kind

Gegen 14.45 Uhr kam am Freitagnachmittag eine Autolenkerin auf der Gemeindestraße zwischen St. Kind (Gemeinde Riegersburg) und Reigersberg mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug rutschte in den Graben. Die Feuerwehr St. Kind wurde alarmiert und rückte unter der Einsatzleitung von Kommandant Ronald Kratochwil mit zehn Mitgliedern und zwei Fahrzeugen an. Die Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde von der Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergung des Pkw musste die Straße rund 15 Minuten gesperrt werdenn.