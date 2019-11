Am Dienstagabend krachte ein Südoststeirer mit seinem Pkw gegen einen Baum. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Feldbach eingeliefert.

Der Lenker des Pkw wurde unbestimmten Grades verletzt © FF Kirchberg an der Raab

Am Dienstag gegen 20 Uhr war ein Südoststeirer auf der L 201 von Feldbach in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs. Zwischen dem Bauhof und dem Friedhof kam es dann zum Unfall: Aus noch ungeklärter Ursache kam der Lenker von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum.