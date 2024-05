Am Sonntagnachmittag wurde durch die starken Regenfälle eine 30 Meter hohe Eiche in der Nähe des Freizeitzentrums Jennersdorf entwurzelt. Der mächtige Stamm blieb in Schräglage genau über dem Dach der Hubertuskapelle in einer Astgabel hängen. Es bestand die akute Gefahr, dass Autofahrer verletzt werden oder die Hubertuskapelle der Jägerschaft Jennersdorf zerstört wird. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die brenzlige Situation und alarmierte Polizei und Feuerwehr.