Die südburgenländische Gemeindekooperative „Grenzenloses Hügelland“ startet am 7. Juni mit einem Informationstag, bei dem die Wirtschaftstreibenden der Gemeinden Minihof Liebau, Mühlgraben, Neuhaus am Klausenbach und St. Martin an der Raab (alle Bezirk Jennersdorf) ihre Türen für Besucher öffnen werden. Es handelt sich dabei um den Auftakt für eine Vielzahl von Projekten, die in den kommenden Jahren zur Umsetzung kommen sollen.