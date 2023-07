Ein Fest im Zeichen des Zurückgebens. Das sollte das Porr-Charity-Fest am Freitag werden. So viel kann bereits verraten werden: Dieses Vorhaben ist geglückt. Denn bei der Veranstaltung sind 10.350 Euro für den Spendenverein der Kleinen Zeitung „Steirer helfen Steirern“ zusammengekommen. Der Geschäftsführer der Porr Bau Gmbh, Paul Lamprecht, Geschäftsführer hat die Summe auf 13.000 Euro aufgestockt. Bereits zum wiederholten Male spendet das Unternehmen an den Verein, um Menschen in Not zu helfen. Initiiert haben die Spendenaktion auch in diesem Jahr Walter Lackner, Niederlassungsleiter Tiefbau Steiermark und Peter Schaller, Niederlassungsleiter Hochbau Steiermark. „In unserer alltäglichen Arbeit kommen wir mit der Armut nicht in Berührung. Deshalb sammeln wir beim jährlichen Fest für Menschen, die in Not geraten sind“, so Lackner.