Mit Video und Fotos. Urlaub einmal anders: Nicht schwitzen im Sitzen, sondern schwitzen fürs Sitzen - also für alte Stühle und andere Möbel. Kunsttischler Franz Potzmann zeigt den Teilnehmern seiner Restaurierungskurse, wie man alten Stücken wieder neues Leben einhaucht.

Beim Gedanken an Urlaub schweifen viele in den Süden ab. Hier in der Werkstatt des Kunsttischlers Franz Potzmann gilt mehr die Devise im Urlaub "abschleifen". Denn im Möbelrestaurierungskurs schmirgelt zwar nicht der Sand zwischen den Zehen, dafür aber eifrige Hände sowie Finger mit Schleifpapier an alten, in die Jahre gekommenen Sesseln, Kommoden und Tischen. Denn auch so kann Ruhe, Entspannung und ja, Urlaub aussehen.