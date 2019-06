Kleine Zeitung +

Kranbergung Bagger samt Hänger und Pickup stürzte in Mönichwald in Bach

Vermutlich bei Verladetätigkeiten rutschten am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Waldbach-Mönichwald ein Hänger, Pickup und Bagger in einen Bach. Die Feuerwehr barg den Bagger mit einem Kran.