Für Lkw ist die Ersatzstraße zu steil © Haselmann

Die Arbeiten an der Unterflurtrasse in Unzmarkt liegen im Plan, trotzdem müssen sich die Verantwortlichen mit außerplanmäßigen Kalamitäten herumschlagen: Die als Übergang bis zur Fertigstellung der Ausbaustrecke errichtete Ersatzstraße entspricht in einem Teilstück nicht den Erdordernissen für Lkw und muss verlegt werden.

„Das stimmt“, bestätigte gestern Projektleiter Christian Eckhardt auf Anfrage, „es sind Änderungen der Verkehrsführung notwendig“. Laster und Sattelschlepper scheitern an einer Steigung. „Dieses Straßenstück liegt direkt an der Einfahrt Unzmarkt West, problematisch sind nur etwa 100 Meter mit einer Steigung bis zu zehn Prozent. Schwerfahrzeuge schaffen das nicht, vor allem, weil dort nur sehr niedrige Geschwindigkeiten gefahren werden können.“ Das Problem: Hängt ein Laster, geht gar nichts mehr. Dass es im Winter eventuell zu Problemen kommen könnte, sei von Anfang an einkalkuliert worden. „Daher wurde an der Baustelle extra ein Depot mit Streusalz angelegt.“

