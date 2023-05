Kurz bevor Mitte Mai das Kinderland auf der Veitscher Brunnalm aufsperrte, beschäftigte der vergangene Winter den Gemeinderat von St. Barbara. Weil sowohl der Dezember als auch der Jänner aufgrund des Wetters durchwachsen ausfielen, kamen nur 20.000 Gäste - was zu einem Umsatzrückgang von 400.000 Euro führte. In Spitzenzeiten zieht es 40.000 Gäste auf die Brunnalm, 32.000 sind für einen soliden Winter notwendig. "In den Weihnachtsferien kamen statt 150.000 Euro nur 30.000 Euro Umsatz zusammen", sagt Vizebürgermeister Christoph Bammer (SPÖ).