Weder die Landeshauptstadt selbst noch der mit vielen großen Unternehmen gespickte Speckgürtel von Graz liegen an der Spitze. Wenn man das um Ausreißer bereinigte Medianeinkommen der Steirer heranzieht, liegen die höchsten monatlichen Bruttoeinkünfte der Arbeiter und Angestellten in der Obersteiermark. Konkret in den Bezirken Leoben und Bruck-Mürzzuschlag.