Wenn es in der Steiermark zu einem Waldbrand kommt, ist Dieter Pilat unter den ersten Ansprechpartnern. In seiner Karriere bei der Grazer Feuerwehr war der Pensionist jahrelang als Einsatzoffizier in der steirischen Waldbrandbekämpfung tätig und hat etwa 250 Waldbrände als Einsatzleiter miterlebt. Dabei hat sich der gebürtige Brucker ein enormes Fachwissen angeeignet, das er seit 18 Jahren auch international teilt. Dieter Pilat ist nämlich Teil eines Expertenpools an Katastrophenmanagern der Europäischen Union und für diese auch in der Pension regelmäßig in- und außerhalb von Europa unterwegs.