Jozef Brna ist 21 Jahre alt, wohnt in Kindberg und studiert an der FH Kapfenberg. Dennoch hat er nicht dasselbe Wahlrecht wie seine Studienkollegen. Er ist nämlich gebürtiger Slowene, mit slowenischer Staatsbürgerschaft. „In Slowenien darf ich wählen, in Österreich nicht“, sagt er.