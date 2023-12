Vor fast einem Jahrzehnt lernten sich Julia und Heimo Schwarz aus Krieglach kennen. Die Umstände, wie es zu dem Kennenlernen kam, waren dabei außergewöhnlich: „Schuld“ daran, dass sich Heimo und Julia trafen, war nämlich der Arbeitskollege vom Vater der Braut. Die Trauung fand in Kapfenberg, in der Kirche St. Oswald im engsten Familienkreis statt. Bei Prachtwetter wurde im Anschluss an die Trauung eine große Gartenparty veranstaltet, für das Catering war der sogenannte „Fleischwuif“ zuständig. Gut gesättigt wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.