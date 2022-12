Just am Tag, an dem das Monkeys im Univiertel nach zwei Jahren das eigene Comeback feierte, ging ein Konkurrent zwei Häuser weiter in Konkurs: die Merano Bar. Am vergangenen Freitag, dem 16. Dezember, meldete die Jamil Gastro­nomie GmbH Konkurs an. Das Unternehmen betreibt neben der "Merano Bar" in der Elisabethstraße das "Merano City" und "Grab'n Go" in der Sporgasse. Der Antrag auf Konkurs erfolgte von einem Gläubiger.