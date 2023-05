Die Weichen sind gestellt: In der jüngsten Sitzung des sogenannten Kontrollgremiums am Donnerstag sprachen sich führende Vertreter der Holding Graz und der Rathauskoalition dafür aus, das vorliegende Angebot der Firma Alstom anzunehmen – und ihr den Auftrag für den Bau der neuen Grazer Trams zu erteilen. Das bestätigt man inoffiziell sowohl seitens der Holding als auch bei KPÖ, Grünen und SPÖ gegenüber der Kleinen Zeitung. Offiziell will man es in der kommenden Woche publik machen, um dabei auch die formal noch offenen finalen Schritte zu betonen: Nach dem Beschluss im Gemeinderat am 25. Mai folgt eine rasche Sondersitzung des Holding-Aufsichtsrates.