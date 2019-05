Für diesen Marathon muss man nicht trainieren: Mehr als 500 Leute nehmen heute am Schoko-Marathon teil und lassen sich rund 70 Kostproben schmecken. Ein süßer Spaziergang durch die Grazer Innenstadt.

Ansturm in der Confiserie Berger in der Sporgasse © Linni

Gleich vorweg: Der Erfolg des Schoko-Marathons an dem zehn Shops in Graz teilnehmen, war schon im Vorfeld so groß, dass sicher ist - es gibt eine Wiederholung im Herbst. Der auf 500 Tickets limitierte Marathon hätte laut Organisatoren noch wesentlich mehr Besucher gehabt. Initiatorin Yvonne Grammer zeigt sich schwer beeindruckt: "Wir kommen vermutlich Ende September oder im Oktober wieder nach Graz."