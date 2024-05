Nach jahrelangem Schlingern zwischen U-Bahn, Murgondel oder doch S-Bahn-Tunnel fiel vor einem Jahr die Grundsatzentscheidung: Graz strebt den Ausbau der S-Bahn samt kurzem Tunnel in der Innenstadt hat, flankiert vom Straßenbahnausbau. Das hat der Gemeinderat im Mai 2023 einstimmig beschlossen. Jetzt fragt die ÖVP zunehmend hartnäckig: Was ist in diesem Jahr weitergegangen?