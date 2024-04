Zugegeben, in den folgenden Zeilen hier steckt womöglich ein Alzerl Befangenheit. Aber zumindest diese Grazer „Stadionfrage“ war rasch geklärt. Denn wenn es um den besten Standort geht, an dem Tausende Personen im Sommer täglich gemeinsam die Spiele der Fußball-Europameisterschaft schauen, dabei feiern und im Idealfall Österreichs Nationalteam ins Achtelfinale tragen können (für den Anfang halt), lautet die Antwort: Karmeliterplatz. Dort veranstaltet die Kleine Zeitung anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eine „Fanzone“ für täglich 3000 Besucherinnen wie Besucher – und spielt mit diesen den einen und auch anderen Doppelpass zwischen Riesenleinwand, Gastronomie, Beachsoccer, Konzerten und mehr.