Die Dächer der Gastronomie am Berg sind weiß, die Äste der Bäume tragen schwer an frischen Flocken – ja, in der Nacht auf Dienstag hat der Winter auch am Schöckl noch einmal gezeigt, wer der Herr im Haus laut Kalender ist. Das kann man eindrucksvoll auch beim Blick durch die Webcam der Holding Graz erkennen. Allerdings ist hier zu Vorsicht geraten, zumindest für alle, die morgens magentechnisch noch nicht hundertprozentig in Form sind: Denn kurioserweise zeigt diese offenbar defekte Webcam am Dienstagmorgen den Schöckl in dreifacher Ausführung.