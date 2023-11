Wie „Vorfreude“ aussieht? So wie die strahlenden Gesichter von Daniel Hubmann und Marcel Katzer. Kurz vor der Eröffnung ihrer ersten eigenen Bar führen sie begeistert durch die neuen Räume in der Grazer Stempfergasse und schwärmen von diesem und jenem. Selbst das Klo präsentieren sie stolz: „Lässig, diese orange Farbe, oder?!“. Am Freitag, den 24. November, ist es so weit: Hubmann und Katzer eröffnen die Bar „Ciccio“ gemeinsam mit der Familie Heissenberger in deren Delikatessengeschäft „Frankowitsch“. In jenen Flächen zur Enge Gasse hin, in der zuletzt Huhuhumu-Bowls aufgetischt wurden. Weil diese Bowls nun aber einen eigenen Standort in der Stempfergasse bezogen haben, waren die hinteren Räume im Frankowitsch wieder zu vergeben – und Hubmann wie Katzer zeigten auf.