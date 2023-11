Liebe Grüße aus Wien: Im Ministerrat wurde beschlossen, die Straßenbahnprojekte in der steirischen Landeshauptstadt mit insgesamt 38 Millionen Euro zu unterstützen. Wie man seitens der Stadt Graz am Mittwoch bekannt gibt, komme diese Förderung dem Ausbau der Straßenbahnlinien 1 und 5 sowie der neuen Tramstrecke über die Neutorgasse zugute. „Die heute beschlossene Co-Finanzierung durch den Bund für die Straßenbahnausbauprojekte ist gerade in Zeiten angespannten Budgets eine enorme Unterstützung und ein Erfolg für Graz“, betont Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne). Dass es somit gelungen sei, zum ersten Mal eine Unterstützung durch den Bund für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu erhalten „und somit eine wesentliche Klimaschutzmaßnahme zu setzen“, freut Schwentner und Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).