Die Staatsanwältin hat viel Material gegen die Beschuldigten in der Hand. Hausdurchsuchungen an sieben Büro- und Wohnräumlichkeiten und steuerliche Kontrollen an sechs weiteren Orten hat es gegeben. In der Folge wurden auch 28 Konten der betroffenen Personen und Unternehmen geöffnet und rund 30.000 Zahlungsvorgänge ausgewertet. Im Fokus der Ermittler: Eine steirische Pflegeagentur, die mit illegal beschäftigten Pflegekräften ein Großbetrug begangen hat.