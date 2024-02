In genau einer Woche jährt sich eine Tragödie zum ersten Mal: Ein damals 46-jähriger Polizist erschoss am 27. Februar 2023 mit der Dienstwaffe seinen Chef, den Inspektionskommandanten von Trieben, in dessen Büro. Im Jänner diesen Jahres wurde der Polizist nach umfangreichen Ermittlungen wegen Mordes angeklagt. Heute wird der Fall am Landesgericht Leoben verhandelt.