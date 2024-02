Im Juni 2021 lernten sich die Verkäuferin und der Technische Zeichner kennen und lieben. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, verraten uns die Frischvermählten schmunzelnd. Gemeinsam verbindet sie von Anfang an eine Leidenschaft - der Sport. Ob beim Laufen, Wandern, Langlaufen, Skifahren oder den Spaziergängen mit den Hunden Amy und Jessy.

Spontane Hochzeitsplanung

Da der letzte Arbeitstag ihrer Wunsch-Standesbeamtin Alexandra Lettmayer, im Standesamt Schladming, nahte, beschloss das Paar im Oktober 2023 sich zügig an die Hochzeitsplanung zu wagen. Gemeinsam wurde schnell ein Datum gefunden - der 2. Dezember 2023 sollte es sein. Die Braut berichtet dankbar und stolz zugleich: „Es war die letzte Eheschließung, die von der Standesbeamtin Alexandra Lettmayer vollzogen wurde“.

Gefeiert wurde anschließend in der Ramsau, wo das Brautpaar auch wohnhaft ist, im kleinen Familien- und Freundeskreis mit 80 Gästen. Auch für die beiden Kinder der Braut war es ein mindestens genau so aufregender Tag. „Wir lieben beide den Winter“, schwärmt die Braut, wenn sie auf das wunderschöne Hochzeitsfoto blickt. Beim Elternhaus von Sabrina konnte Fotografin Martina Sieder diesen besonderen Moment in der winterlichen Idylle einfangen, um ihn für die Ewigkeit festzuhalten.

Eine besondere Unterstützung im Leben der Frischvermählten sind die beiden Trauzeugen, Schwester Daniela und Bruder Michael, sowie die Eltern und Großeltern. Für die Hochzeitsreise, die voraussichtlich im Sommer nach Sardinien führt, bevorzugen Sabrina und Christian allerdings dann doch lieber sommerliche Temperaturen.

