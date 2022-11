An 50 Standorten in Graz wird öffentliche Nachmittagsbetreuung angeboten (zehn Mittelschulen, 39 Volks- und eine Sonderschule). 437 Freizeitpädagogen, ausgebildete Pädagogen oder jene im Studium betreuen dort 5429 Kinder. Der Bedarf an Nachmittagsbetreuung ist in den letzten sechs Jahren um fast 20 Prozent gestiegen.